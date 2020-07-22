ديبورتيفو إلى الدرجة الثالثة

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

سينافس ديبورتيفو لا كورونيا الموسم المقبل في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 1980 ــــ 1981، بغض النظر عن نتيجة مباراته التي تأجلت الاثنين ضد فوينلابرادا بسبب العديد من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وتأكد هبوط ديبورتيفو، الفائز بلقب الدرجة الأولى عام 2000 ووصيف البطل خمس مرات، إلى الدرجة الثالثة نتيجة فوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية ألباسيتي ولوغو على قادش وميرانديس ١ ـــ صفر و2 ــــــ 1 توالياً في المرحلة الثانية والأربعين الأخيرة.

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