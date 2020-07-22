بيل مستمر مع «الأبيض الملكي»

المصدر: (مدريد - رويترز)

قال جوناثان بارنيت وكيل غاريث بيل لاعب ريال مدريد إن المهاجم الويلزي لن يرحل عن النادي رغم عدم المشاركة بانتظام في الفترة الأخيرة مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، يثير بيل انقساماً حوله بسبب الشعور بافتقاره للالتزام وسجله السيئ في الإصابات.

وكان بيل قريباً من الانتقال إلى جيانغسو سونينغ الصيني العام الماضي قبل انهيار الصفقة في النهاية.

وأحرز اللاعب الويلزي أكثر من 100 هدف مع العملاق الإسباني الذي ضمن لقب الدوري الاسباني للموسم الحالي.

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