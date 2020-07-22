%75 من اليابانيين يرفضون إقامة الأولمبياد في 2021

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أظهر استطلاع جديد أن %75 من سكان اليابان لا يرغبون في استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2021، والتي كان من المقرر إقامتها هذا العام قبل تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة «كيودو» على مدى ثلاثة أيام وشارك فيه 1045 شخصاً، أن 24,9 في المئة من المشاركين فقط يرغبون في إقامة الألعاب الصيف المقبل.

ورأت نسبة 36,4 في المئة منهم أنه يجب إرجاء الأولمبياد مرة أخرى، مقابل 33,8 في المئة يرون أن الإلغاء الكامل هو الحل الأنسب لاعتقادهم أن العالم لن يتمكن من السيطرة على الجائحة بحلول موعد افتتاح الألعاب المقرر في 23 يوليو 2021. بينما اقترح 4.9 أفكاراً أخرى بشأن موعد الأولمبياد.

وأظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة «أساهي شيبمون» شارك فيه 2097 شخصاً، أن 33 في المئة من سكان اليابان يؤيدون إقامة الألعاب مقابل رغبة 61 % في التأجيل أو الإلغاء.

وأعلنت الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس الفائت تأجيل الألعاب المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وتظهر الاستطلاعات الجديدة تبايناً في الآراء مقارنة بأرقام الشهر الماضي والاستطلاع الذي أجرته وكالة «كيودو» وقناة «طوكيو أم أكس» في يونيو، حيث تبين أن 57,1 في المئة من سكان طوكيو يؤيدون فكرة تأجيل جديد أو إلغاء للألعاب.

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