برشلونة يحدد موعد تولي تشافي مهمة تدريب الفريق

المصدر: وكالات

تحوم الشكوك حول بقاء كيكي سيتين، على رأس الجهاز الفني لبرشلونة في الفترة المقبلة، في ظل تراجع نتائج الفريق وفشله في الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإسباني، بعد موسمين في حوزته.

وأكدت تقارير إسبانية في الساعات الماضية أن برشلونة لم يتخل عن فكرة إسناد مهمة تدريبه إلى نجمه السابق تشافي هرنانديز، وحددت الموعد الذي سيتولى فيه الإشراف على تدريب الفريق.

وكشف برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، في حلقته فجر اليوم الثلاثاء، أن إدارة برشلونة قد استقرت على استدعاء تشافي لتولي منصب المدير الفني للعملاق الكتالوني خلفا للمدرب الحالي كيكي سيتين.

وأوضح البرنامج أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد اتفق مع الإدارة على أن أول شيء سيقوم به عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، هو الجلوس مع تشافي للاتفاق معه على توليه مسؤولية تدريب الفريق، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت في الأيام الأخيرة، عن عدد من المدربين المرشحين لتدريب برشلونة في الفترة المقبلة عقب الاستغناء عن كيكي سيتين، وعلى رأسهم تشافي، فضلا عن الهولندي باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية الناشئين بالنادي "لا ماسيا"، ومواطنه المخضرم رونالدو كومان، كما عرض الفرنسي لوران بلان نفسه، كخيار لتدريب الفريق.

وتنتظر برشلونة مواجهة حاسمة في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" أمام فريق نابولي الإيطالي، وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا بهدف لمثله، وتعتبر هذه البطولة الأمل الأخير للفريق الكتالوني في إنقاذ موسمه المتعثر.

فقد احتل برشلونة مركز الوصافة في الليغا الإسبانية هذا الموسم، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، بطل الدوري.

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