مارادونا يحتفل بعيد ميلاد زميله أوبالدو فيلول بفيديو الذكريات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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حرص أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، على الاحتفال بعيد ميلاد زميله في المنتخب الأرجنتيني أوبالدو فيلول الذي أتم عامه الـ 70 اليوم.

وقام مارادونا بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يضم الكثير من اللقطات التي جمعتهما داخل الساحرة المستديرة قبل اعتزالهما لكرة القدم، والتي تعد ذكريات بالنسبة لهما.

 

كلمات دالة:
  • أوبالدو فيلول،
  • دييغو أرماندو مارادونا،
  • المنتخب الأرجنتيني
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