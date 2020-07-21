مارادونا يحتفل بعيد ميلاد زميله أوبالدو فيلول بفيديو الذكريات
حرص أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، على الاحتفال بعيد ميلاد زميله في المنتخب الأرجنتيني أوبالدو فيلول الذي أتم عامه الـ 70 اليوم.
وقام مارادونا بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يضم الكثير من اللقطات التي جمعتهما داخل الساحرة المستديرة قبل اعتزالهما لكرة القدم، والتي تعد ذكريات بالنسبة لهما.
#مارادونا يحتفل بعيد ميلاد زميله #أوبالدو_فيلول بفيديو الذكرياتhttps://t.co/mcNekq3yo0#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/C7Mw2hiNKh— البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 21, 2020
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