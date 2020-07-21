تعرف على رأي كلوب في حجب جائزة "الكرة الذهبية"

المصدر: وكالات

يستعد المدرب الألماني يورغن كلوب، مع فريقه ليفربول، لمراسم التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الأربعاء، في ملعب "أنفيلد"، عقب مواجهة تشيلسي، ضمن الجولة 37 من "البريميرليغ".

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "سأحاول الاستعداد (لرفع الكأس)، هناك مباراة أمامنا لكن لا أستطيع إنكار ما سيحدث بعدها، ولا أريد ذلك، الشبان عملوا بجد من أجل هذه اللحظة، لن أفسدها وسأكون في أفضل حال معنوية".

وأردف: "سيكون من أروع أيام حياتي بكل تأكيد، لم يعتقد أحد أنه ممكن بالنسبة إلينا، سأكون فخورا بالشبان وما فعلناه، إنها لحظة فارقة، يوم مهم لكنه ليس الأخير بالنسبة إلينا".

وفيما يخص منح رابطة الدوري لجائزة أفضل لاعب في الموسم برأي اللاعبين، رغم حجب جائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، قال كلوب: "أحمد الله أنني لا أتخذ القرارات، لا توجد كرة ذهبية هذا العام، لكن هناك جائزة لاعب الموسم".

وأوضح المدرب الألماني: "وظيفتي هي تقديم أكبر عدد ممكن من اللاعبين لدائرة الترشيحات، ولدينا بعض المرشحين هذا العام، أنا سعيد حقا بالموسم الذي لعبناه، جميع اللاعبين كانوا مذهلين".

وحسم ليفربول لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مبكرا قبل عدة جولات من نهاية الموسم الحالي، ليعتلي منصة التتويج للمرة الأولى منذ عام 1990.

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