توتنهام يعلن تجديد عقد إريك داير حتى 2024

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد إريك داير لاعب وسط الفريق حتى صيف 2024 بناء على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة جوزيه مورينيو.

وأكد توتنهام في بيان على الموقع الرسمي للسبيرز: أن إريك داير، لاعب وسط السبيرز، وقع على عقد جديد مع النادي اللندني حتى عام 2024.

وشارك الإنجليزي داير حتى الآن في 239 مباراة مع توتنهام، وزار الشباك 11 مرة، بالإضافة إلى مشاركته خلال 40 مباراة رفقة منتخب إنجلترا.

وكشف موقع توتنهام أن داير كان جزءًا من تشكيلة الأسود الثلاثة التي حصلت على المركز الرابع في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويحتل السبيرز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، قبل جولتين على نهاية المسابقة التي حسمها نادي ليفربول بعد غياب دام أكثر من 30 عاما.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرر إيقاف إريك داير لاعب وسط توتنهام 4 مباريات وتغريمه 40 ألف إسترليني بعد إشتباكه مع أحد المشجعين في مباراة السيبرز ضد نوريتش سيتي بكأس الإتحاد الإنجليزي في مارس الماضي.

ووقع الإتحاد الإنجليزي هذة العقوبة على إريك داير نجم وسط توتنهام، بعد اقتحامه مدرجات ملعب مباراة النادي اللندني ونورويتش سيتي، من أجل الإشتباك مع أحد المشجعين دفاعاً عن شقيقه عقب المباراة التى مر عليها 127 يوماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز