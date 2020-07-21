حجب الكرة الذهبية 2020

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة، أمس، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظراً للظروف التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت المجلة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني «للظروف الاستثنائية، ترتيبات استثنائية. للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية».

وأشارت الى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نال جائزة 2019 للمرة السادسة في مسيرته، والأمريكية ميغان رابينو، «لن يكون لهما من يخلفهما في نهاية العام الحالي».

وبررت المجلة هذه الخطوة بسلسلة من الأسباب، معتبرة أن «عاما فريدا إلى هذا الحد لا يمكن، ولا يجب، أن يتم التعامل معه كعام اعتيادي. في لحظات الشك، الامتناع أجدى من التشبث». وأدى تفشي وباء «كوفيد 19» إلى تعليق مختلف المنافسات الرياضية اعتبارا من مارس، بما فيها الغالبية العظمى من البطولات الوطنية في كرة القدم، لا سيما في أوروبا. واستأنفت العديد من البطولات الموسم في الأسابيع الماضية، لكن من دون جمهور وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

في المقابل، قامت بطولات أخرى أبرزها الدوري الفرنسي لكرة القدم، بإنهاء الموسم بشكل مبكر دون استكماله.

ورأت فرانس فوتبول أن المساواة تقتضي منح الكرة الذهبية بناء على قواعد مقارنة متكافئة، وأن ذلك لن يكون ممكناً «في ظل وقف مواسم البعض بشكل قاطع» واستكمال مواسم آخرين.

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