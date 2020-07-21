دورتموند يتعاقد مع الموهبة بلينغهام

المصدر: (برلين - وكالات)

أعلن ناديا بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وبرمنغهام سيتي المشارك في الدرجة الإنجليزية الأولى، تعاقد الأول مع الموهبة الإنجليزية جود بلينغهام آتياً من الثاني.

وأفاد وصيف بطل البوندسليغا في بيان أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عاما وقّع «عقداً طويل الأمد»، ومن المقرر أن يلتحق بفريقه الجديد اعتبارا من 30 يوليو الحالي.

ونقل بيان النادي الإنجليزي عن بلينغهام قوله «لا أستطيع أن أشكر برمنغهام بما فيه الكفاية على ما فعلوه من أجلي، ليس فقط في العام الماضي، ولكن منذ سن السابعة».

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