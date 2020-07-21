استحواذ أمريكي على تولوز

المصدر: (تولوز - أ ف ب)

أعلن صندوق «ريد بيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكي للاستثمارات، أمس، استحواذه على 85 بالمئة من أسهم نادي تولوز الذي هبط موسم 2019 ــــ 2020، إلى دوري الدرجة الثانية في كرة القدم الفرنسية.

وسيكون النادي الفرنسي أحدث استثمار في المجال الرياضي للصندوق الذي تأسس في العام 2014، وسبق له التعاون استثمارياً مع ناديي نيويورك يانكيز الأمريكي للبيسبول، ودالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية. وقال المؤسس والشريك الإداري في الصندوق جيري كاردينال في بيان «إننا فخورون وسعداء للمساهمة في كتابة فصل جديد في تاريخ النادي (تولوز)، وبالتالي المساهمة في إظهار إمكاناته».

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