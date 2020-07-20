الرابحون في الليغا،

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

انتهي موسم الدوري الاسباني 2019 – 2020 بنهاية الجولة 38 والتي معها بدأ كشف حسابات الربح والخسارة، فكان نادي ريال مدريد من أبرز الرابحين بالتتويج باللقب للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه مستغلًا تراجع أداء ونتائج غريمه برشلونة.

متأهلون لدوري الأبطال

وكانت بجانب مكاسب الفوز بلقب الدوري الاسباني والتربع على عرش الليغا كان هناك صراع اخر هو الفوز ببطاقات دوري ابطال أوروبا، وهى أربعة بطاقات لم تتضح الرؤية النهائية لها الا بنهاية الجولة الأخيرة من الدوري الاسباني وكانت من نصيب (ريال مدريد - برشلونة - أتليتكو مدريد – إشبيلية) وهى بحسب ترتيب جدول الليغا والذي كان واضحاً الصراع على هذه البطاقات في اخر ثلاث جولات من واقع التنافسية والندية والشديدة التي لعبت بها بقية الأندية في مواجهة ريال مدريد وبرشلونة.

متأهلون للدوري الأوروبي

فيما ذهبت بطاقات الدوري الأوروبي إلى الثنائي، فياريال ، و سوسيداد وهما من اكثر الأندية تألقاً في الدوري الاسباني بعد عودة الليغا من التوقف القسري بسبب جائحة كورونا "كوفيد -19"

ليونيل ميسي (25 هدفاً)

ورغم الإخفاقات الكبيرة التي منى بها فريق برشلونة في هذا الموسم وخسارته إلى لقب الليغا كان في متناول يده ؛ إلا أن قائده ليونيل ميسي يعتبر من الرابحين ، إذ سجل 25 هدفاً ومرر 21 كرة محتلاً صدارة ترتيبي الهدافين وكذلك صدارة أكثر من مرر كرات حاسمة طيلة الموسم.

وتفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي على الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، في الصراع على لقب الهدّاف، وانتهى الموسم بـ 25 هدفًا لقائد العملاق الكتالوني و21 للمهاجم الفرنسي.

وبهذا حقق ليو جائزة الهدّاف للمرة السابعة في تاريخه ليتصدر قائمة أكثر من فاز بتلك الجائزة في آخر 67 سنة، وفاز بها ليونيل في 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019 و2020.

وتفوق ميسي كذلك على بنزيمة في صراع التمريرات الحاسمة، إذ مرر الأرجنتيني 21 كرة حاسمة، مشاركا بذلك في 46 هدفا من أهداف فريقه في الليغا هذا الموسم.

أفضل لاعب وسط

وتفوق الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على جميع لاعبي وسط الليغا كأكثر ممرر كرات في وسط ملعب الخصم بإجمالي 1478 تمريرة بنسبة 92.3%.

ويليه في الترتيب ثنائي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وميسي، فالأول بلغت نسبة تمريراته في وسط ملاعب الخصوم 87.7% والثاني 80.9%.

حارس المرمى الأكثر تصدي للكرات

وتفوق أيتور فيرنانديز، حارس مرمى ليفانتي، على جميع حراس الليغا في صراع أكثر الحراس تصديا للكرات بإجمالي 158 تصدي بنسبة نجاح 75.4%.

وبالرغم من تفوقه على مستوى إجمالي التصديات؛ إلا أن شباكه استقبلت 51 هدفًا هذا الموسم.

ويتصدر البلجيكي تيبو كورتوا قائمة أقل حراس الدوري استقبالا للأهداف برصيد 20 هدف، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

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