مدرب الإمارات الجديد ينصح رودريغيز بمغادرة ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

نصح الكولومبي خورخي لويس بينتو، مدرب منتخب الإمارات المعين حديثًا، مواطنه ولاعب ريال مدريد خاميس رودريغيز بمغادرة فريقه والبحث عن وجهة أخرى تعول عليه وتُشركه باستمرار.

وجاء في تصريحاته لصحيفة "اس" الاسبانية : «أرى أن الأمور لا تسير معه على نحوٍ جيد في ريال مدريد وأنصحه بأنه من الأفضل له الرحيل والبحث عن فريق آخر يمكنه المشاركة معه والاستعداد جيدًا لتصفيات كأس العالم».

وتابع: «سيتأقلم خاميس بشكلٍ جيد مع أي فريق إنجليزي أو إيطالي، في أي من فرقها الكبرى».

وأضاف: «بالتأكيد أنصحه بالرحيل عن ريال مدريد، الأجواء هناك ليست الأفضل بالنسبة له، كما أنه في حاجة للحصول على جوائز، هل ينقصه شيء؟ قد يكون هذا حقيقي، ولكن أرى أن حقبته انتهت مع ريال مدريد».

وأما بالنسبة إلى المهمة التي تنتظره في منصبه الجديد، فأردف: «لدينا رغبات كبيرة، تحدي قاسٍ وصعب، سنخوض التصفيات، وسنكون مستعدين لذلك، سنقيم قريبًا فترة تحضيرية في النمسا، سنحدد هناك الأشياء التي يحتاجها الفريق، سيكون تحدٍ جيد وجذاب، ستكون معجزة إذا تأهلنا للمونديال».

وصرح: «كرة القدم أصبحت تعتمد على الجانب الفني والسرعة بشكلٍ أكبر، وليست القوة، أشعر أن هناك استعداد خططي وفني جيد، أنا قادر على العمل والإسهام ببعض المفاهيم التي اكتسبتها خلال فترة من الوقت قدمت خلالها عمل جيد.

وفيما يتعلق باللعب بدون جمهور فأنهى تصريحاته قائلًا: «نأمل عودة الجمهور إلى الملاعب، كرة القدم تحتاجه وهو يحتاج كرة القدم، أعتقد أن وباء كورونا أثبت أن كرة القدم ذوق وضرورة عالمية».

جدير بالذكر أن خاميس قريب للغاية من الرحيل عن ريال مدريد بعد غيابه عن العديد من معظم قوائم ومباريات الفريق، بالرغم من مشاركته في عدة لقاءات بداية الموسم.

وارتبط اسم الكولومبي خلال الشهور الأخيرة بعددٍ من الأندية الأوروبية الكبرى، منها أتلتيكو مدريد الإسباني، نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي.

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