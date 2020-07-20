إلغاء حفل الكرة الذهبية 2020

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة في بيان رسمي عن إلغاء حفل الكرة الذهبية لعام 2020، لأول مرة في تاريخها، منذ عام 1956.

وفند البيان أسباب القرار، والتي جاءت كما يلي:

* لأن مثل هذه السنة المفردة لا يمكن – ولا ينبغي – أن تعامل على أنها سنة عادية. عند الشك ، من الأفضل الامتناع عن الاستمرار.

* لأن كأس الكرة الذهبية ينقل قيما أخرى – مثل المثالية والتضامن والمسؤولية – غير الامتياز الرياضي وحده.

* لأننا لم نرغب في وضع علامة لا تُمحى في قائمة الجوائز مثل “الكأس فاز في ظروف استثنائية بسبب أزمة Covid-19 الصحية”.

*لأنه لا يمكن الحفاظ على الإنصاف السائد لهذا اللقب الفخري ، ولا سيما على المستوى الإحصائي وأيضا في التحضير حيث لا يمكن وضع جميع الطامحين للجائزة في نفس القارب ، حيث رأى البعض قطع موسمهم بشكل جذري ، البعض الآخر لا. فكيف يمكننا مقارنة ما لا يضاهى؟

واعتبرت المجلة أن تلك الظروف الاستثنائية التي تم استكمال البطولات بها، سواء المحلية أو القارية، ليست موضع تقييم عادل، خاصةً في ظل هلع الجميع على صحتهم وصحة أسرهم. وبالطبع، ذلك يشمل اللاعبون والمدربون والصحفيون المخولون بالتقييم، لتخرج المجلة لنا بذلك القرار الاستثنائي والحزين.

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