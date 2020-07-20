أوباميانغ يفكّ نحس «المدفعجية»

المصدر: لندن - أ ف ب

قاد الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ أرسنال إلى نهائي كأس انجلترا لكرة القدم للمرة الحادية والعشرين في تاريخه بتسجيله ثنائية الفوز على مانشستر سيتي 0-2، على ملعب ويمبلي في لندن أمام مدرجات خالية.

وكسر فريق «المدفعجية» نحساً لازمه أمام سيتي، إذ يعود آخر فوز له على منافسه إلى نصف نهائي الكأس تحديداً عام 2017، حين حقق اللقب على تشلسي في النهائي، ليخسر بعدها المباريات السبع التي جمعتهما تلقت خلالها شباكه 20 هدفاً مقابل تسجيله اثنين فقط.

فيما فشل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في المحافظة أقله على ثنائية الكأس المحلية بعدما احتفظ بكأس الرابطة هذا الموسم بفوزه في النهائي على حساب أستون فيلا في مارس الفائت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز