شاهد.. الليغا تحتفي ببنزيمة صانع الفرحة في ريال مدريد

المصدر: تقرير-عماد الدين إبراهيم

احتفى الموقع الرسمي للدوري الاسباني "الليغا" على تويتر اليوم بساحر ريال مدريد وصانع فرحته الفرنسي كريم بنزيمة بنشر فيديو مثير يبرز فيه جماليات أهداف بنزيمة وحسه التهديفي الذي يصنع من اللافرصة فرصة لتسجيل أروع الأهداف.

وبات بنزيمة قريبا جداً من الظفر بلقب هداف الدوري الفرنسي بعد ان احرز هدفي فريقه في الجولة الماضية أمام فياريال وقاده بها للظفر بلقب الدوري الإسباني رسمياً للمرة 34 في مسيرته، عقب انتصاره على فياريال بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 37 “قبل الأخيرة” من عمر الليغا.

وحسم ريال مدريد البطولة لصالحه قبل انتهاء الدوري الإسباني بجولة واحدة، متفوقاً على غريمه التقليدي برشلونة الذي فشل في اللحاق بالريال عقب استئناف الليغا.

ويحتل حالياً كريم بنزيما المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة برصيد 21 هدفاً، بفارق هدفين عن ليونيل ميسي نجم برشلونة صاحب 23 هدفاً.

وسيلعب مساء اليوم الأحد ريال مدريد أمام ليجانيس في مباراة تحصيل حاصل، ولكنها مهمة في ذات الوقت بالنسبة للفرنسي كريم بنزيما هداف المرينجي هذا الموسم، لأجل تخطي قائد فريق برشلونة ميسي الذي يتصدر قائمة هدافي الليغا برصيد 23 هدفاً .

وستكون مهمة ريال مدريد في مباراة اليوم مساعدة كريم بنزيما على تسجيل هاتريك على الأقل لضمان تتويجه بجائزة البيتشيتشي.

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