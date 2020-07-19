أرسنال يفوز على مانشستر سيتي ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب ا

تأهل فريق أرسنال إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه المستحق على مانشستر سيتي 2 / صفر خلال مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما اليوم السبت.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 19، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبا، فيما توج بالبطولة ثلاث مرات خلال المواسم الستة الماضية، فيما توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتأهل أرسنال لهذا الدور بتغلبه على شيفيلد يونايتد 2 / 1 في دور الثمانية، فيما صعد مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على نيوكاسل 2 / صفر.

ويلتقي أرسنال في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي غدا الأحد.

وجاءت بداية المباراة سريعة، وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر، واعتمد في هجماته على لعب الكرات العرضية من الجانبية والاختراق من عمق الملعب، في المقابل تراجع فريق أرسنال لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة من خلال لعب الكرات الطولية.

ورغم البداية السريعة إلا أن الفريقين فشلا في تهديد المرميين، باستثناء بعض الكرات العرضية الخطيرة من جانب مانشستر سيتي التي تعامل معها مدافعي أرسنال، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وعلى عكس سير اللعب تماما جاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 16 من نصيب أرسنال عندما مرر ديفيد لويز كرة أرضية من منتصف الملعب إلى بيير إيمريك أوبامينج الذي استلمها وأصبح في مواجهة إديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي ليسدد كرة قوية لكن الحارس تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 19 سجل أرسنال هدف التقدم عندما مرر نيكولاس بيبي كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها أوباميانغ بتسديدة مباشرة بشكل رائع لتصطدم بالقائم الأيسر للحارس مورايس قبل أن تعانق الشباك.

بعد الهدف استمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء في محاولة لتسجيل هدف التعادل في الوقت نفسه فضل أرسنال التراجع لوسط ملعبه مع شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي ومحاولاته المتتالية لتسجيل هدف إلا أنه فشل في الوصول لمرمى إيميليانو مارتينيز حارس أرسنال بسبب التنظيم الدفاعي الجيد للاعبي أرسنال الذي أيضا شكلوا خطورة بشكل بسيط على مرمى مانشستر سيتي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 41 والتي كادت أن تشهد تسجيل أرسنال للهدف الثاني عندما لعب داني سيبايسو ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ارتقى إليها شكودران موستافي وقابلها بضربة رأس لكن مورايس حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه تراجع أرسنال لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه.

وكاد رحيم سترلينج أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 49 عندما مرر كيفين دي بروين كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى قابلها سترلينج بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذ إيميليانو مارتينيز حارس أرسنال، فريقه من تلقي هدف مؤكد في الدقيقة 54 عندما توغل رياض محرز بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية تصدى لها مارتينيز.

وكان كيفين دي بروين قريبا من تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 61 عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس مارتينيز بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 65 أجرى مانشستر سيتي تبديلين بإشراك رودريجو وفيل فودين بدلا من إلكاي جوندوجان ورياض محرز.

وشهدت الدقيقة 67 إهدار مانشستر سيتي لهدف عندما مرر كيفين دي بروين كرة عرضية أرضية من داخل منطقة جزاء أرسنال من الناحية اليمنى ليقابلها ديفيد سيلفا بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 71 سجل أرسنال الهدف الثاني عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي مانشستر سيتي لينطلق أوباميانج بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة مورايس ليسدد الكرة من بين قدمي الحارس إلى داخل المرمى.

وأجرى أرسنال أول تبديلاته بعد الهدف مباشرة بإشراك جوي ويلوك بدلا من نيكولاس بيبي، وفي الدقيقة 79 أجرى أرسنال ثاني تبديلاته بإشراك لوكاس توريرا بدلا من ألكساندر لاكازيتي.

وفي الدقيقة 83 سدد إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وأجرى أرسنال تبديلين في الدقيقة 88 بإشراك سياد كولاسينيتش وروب هولدينج بدلا من دانيل سيبايوس وشكودران موستافي، فيما أجرى مانشستر سيتي تبديلا بإشراك فرناندينو بدلا من ديفيد سيلفا.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية ، لكن التمركز الدفاعي الجيد للاعبي أرسنال حال دون ذلك لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز أرسنال 2 / صفر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز