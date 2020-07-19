ليدز يستعيد أمجاده بعد 16 عاماً

المصدر: لندن - أ ف ب

خطف ليدز يونايتد بقيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا لقب دوري الدرجة الأولى الانجليزية في كرة القدم «تشامبيونشيب» أمس من دون أن يلعب، مستفيداً من خسارة برنتفورد مطارده الوحيد بهدف نظيف أمام ستوك سيتي، بعد أن ضمن الجمعة عودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاماً.

وأدت خسارة وست بروميتش الثاني 1-2 أمام هادرسفيلد في افتتاح المرحلة 45 ما قبل الأخيرة الجمعة إلى صعود ليدز إلى الـ«برميرليغ»، حيث تجمد رصيده عند 82 نقطة مقابل 87 لليدز، علماً أن البطل والوصيف يرتقيان إلى دوري الأضواء.

واحتشدت جماهير ليدز خارج ملعب «ايلاند رود» الذي يتسع لقرابة 35 ألف مشجع احتفالاً بالعودة إلى دوري الأضواء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز