موناكو يقيل مورينو ويفاوض كوفاتش

المصدر: موناكو - أ ف ب

أقال نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم مدربه الإسباني روبرت مورينو ويعتزم التعاقد مع الكرواتي نيكو كوفاتش، المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني، خلفاً له، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من النادي السبت. وأوضحت المصادر أن مورينو (42 عاما) أعفي من مهامه على رأس الإدارة الفنية لنادي الإمارة الواقعة في جنوب فرنسا، بعد أشهر من تعيينه في ديسمبر الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وحل موناكو تاسعاً في ترتيب الدوري، وفشل بالتالي في حجز أي مقعد في مسابقتي الأندية الأوروبية للموسم المقبل (دوري أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ»)، في ختام موسم 2019-2020 الذي أنهته الرابطة المحلية بشكل مبكر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد. وفشل مورينو في الفوز بآخر ثلاث مباريات خاضها الفريق في «ليغ 1» قبل تعليق المنافسات منتصف مارس الماضي. وبحسب المصادر ذاتها، يستعد موناكو للتعاقد مع كوفاتش (48 عاما) غير المرتبط بأي نادٍ في الفترة الحالية.

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