دورتموند يرفض اتهامات خطف المواهب

المصدر: دورتموند - د ب أ

رفض ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اتهامات ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للأندية الألمانية ولاسيما بايرن ميونيخ ولايبزيغ وبوروسيا دورتموند بخطف المواهب الشابة الفرنسية، وتشكيل خطر على أكاديمية الشباب في فرنسا.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة السبت، قال تسورك: «لا أعلق في العادة عندما تتحدث أندية أخرى علانية، لكن لأنه تم الإشارة إلينا بشكل مباشر في هذه الواقعة، فيجب أن أؤكد أن ليوناردو مخطئ في هذا بشكل واضح، فالأمر المعتاد هو عكس ما صوره تماما».

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