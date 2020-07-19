كاسياس يعود إلى ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ ف ب

يعود حارس المرمى السابق إيكر كاسياس إلى ناديه ريال مدريد المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني، ليشغل منصباً استشارياً لرئيسه فلورنتينو بيريز، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأوضحت التقارير، ومنها لصحيفة «ماركا» المدريدية وشبكة «إي أس بي أن»، أن المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح أن يكون في منصبه الجديد مع انطلاق الموسم الجديد. ونشأ كاسياس (39 عاماً) في صفوف ريال، وأمضى معه نحو 25 عاماً، دافع في 16 منها عن الفريق الأول.

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