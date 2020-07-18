بعد منافسة شرسة مع ريال مدريد..برشلونة يضم فابيان لوزي رسمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة اليوم، السبت، تعاقده رسميًا مع النجم الشاب فابيان لوزي لاعب رايو فاليكانو أحد أبرز مواهب كرة القدم الإسبانية، بعد منافسة شرسة مع غريمه ريال مدريد.



واعتمد نادي العاصمة الإسبانية مدريد، خلال السنوات القليلة الماضية، سياسة ضم اللاعبين الشباب، كما بات البارسا يسعى للسير على النهج نفسه، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على الموارد الاقتصادية عند كل عمالقة كرة القدم الأوروبية.



وأعلن موقع برشلونة الرسمي، عبر شبكة الإنترنت، أن النجم الشاب فابيان لوزي، وقع على عقود انضمامه إلى النادي، قادمًا من صفوف رايو فاليكانو.



ويبلغ فابيان لوزي، مهاجم إسباني من أصول برازيلية، 16 عامًا، وينشط بين صفوف رايو فاليكانو، كما يشارك بصفة دورية مع منتخب بلاده تحت سن الـ17 عامًا، بفضل ما يمتلكه من إمكانيات مذهلة، وقدرات خاصة على المشاركة في مراكز الهجوم المختلفة.



ويمتد عقد لوزي مع البارسا لثلاث مواسم مقبلة مع خيار التجديد لموسمين إضافيين كما سيلتحق على الفور بفريق الشباب في برشلونة تحت قيادة المدير الفني فرانك أرتيجا.

جدير بالذكر أن رئيس برشلونة عقد اجتماعا مع سيتين وأكد مسئولي برشلونة للمدير الفني على استمراره عقب الاجتماع، وأنه متحمس لإدارة الفريق في دوري أبطال أوروبا ويُقدر دعم بارتوميو له، في حين أن الرئيس متفائل بأن عودة الفريق للتدريبات الخاصة بدوري الأبطال ستأتي بنفسيات جديدة ومحفزة لتحقيق اللقب.

وكان سيتين قد تولى تدريب البارسا خلال شهر يناير الماضي، بعد إقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، بعد خسارته لقب السوبر الإسباني، الذى أقيم في السعودية.

وعانى برشلونة من نتائج سيئة عقب استئناف الليغا في يونيو الماضى، حيث حقق 6 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات وهزيمة ساهمت في تنازله عن صدارة الترتيب لصالح الفريق الملكي، وتتويجه رسميا باللقب رقم 34 في تاريخه.

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