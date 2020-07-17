غياب ميسي وسواريز عن مران برشلونة اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل فريق برشلونة أداء تدريباته دون راحة، اليوم الجمعة، وذلك عقب الهزيمة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني، وخسارة اللقب رسميا لصالح ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شهد المران غياب الثلاثي جيرارد بيكيه وليونيل ميسي ولويس سواريز عن التدريبات الجماعية، حيث خاضوا تدريبات خفيفة داخل صالة الألعاب الرياضية؛ للاستشفاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المعتاد أن يغيب الثلاثي عن التدريبات الجماعية بالحصص التدريبية التي تعقب المباريات، وهو ما لا يعني غيابهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام ألافيس في الجولة الختامية لليغا.

ولم يشارك سواريز أساسيًا أمام أوساسونا، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني، في حين سيغيب بيكيه عن مواجهة ألافيس للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات.

في الوقت ذاته، شهد المران مشاركة أنطوان جريزمان ضمن الخطة الموضوعة لشفائه من الإصابة، حيث يأمل الجميع في لحاقه بمواجهة نابولي التي سوف تقام على ملعب كامب نو يوم 8 أغسطس المقبل.

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