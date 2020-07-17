الحكومة البريطانية تقرر عودة الجمهور أكتوبر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موعد عودة الجماهير للمباريات في ملاعب كرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد انقطاعها عن التشجيع من المدرجات منذ انتشار فيروس كورونا الخطير.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز دون حضور جماهيري وخلف الأبواب المغلقة، منذ عودتها في يونيو الماضى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن رئيس وزراء بريطانيا أكد نيته إعادة الجماهير للملاعب بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد السيطرة على الفيروس وفي ظل الإجراءات المتبعة لتخفيف الحظر.

كما تقرر أن يتم إعادة فتح صالات البولينج وحلبات التزلج وصالونات التجميل في بريطانيا بداية من 1 أغسطس المقبل، كما سيتم السماح بإقامة حفلات الزفاف.

ومن المقرر انتهاء منافسات الموسم الكروي للدوري الإنجليزي يوم 26 يوليو الجاري، ويبدأ الموسم الجديد في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

المحادثات الأولية تمنح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأمل فيالحصول على موافقة لأن تكون مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فى 1 أغسطس بجماهير.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 93 نقطة، متفوقًا بفارق 18 نقطة، عن مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 75 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز