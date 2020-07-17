راموس: بقلوبنا كتبنا أسطورة ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سيرجو راموس، قائد فريق ريال مدريد الأسباني، رسالة إلى الجماهير بعد الفوز بلقب الدوري الأسباني، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الي جمع الفريقين أمس الخميس

وظهر راموس حاملا كأس، عبر حساب فريق ريال مدريد عبر تويتر، الذى علق قائلاً:" هذا اللقب هو لكم أيضا، هلا مدريد".

ونشر راموس صورة للاعبوا الفريق عبر حسابه بموقع انستغرام، وعلق قائلاً:"34 دوري.. تمت كتابة أسطورة ريال مدريد من قلوبنا جميعا"

وتوج فريق ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالى 2019 – 2020، للمرة الـ34 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الدوري الإسباني "الليغا"، التى عادت منافساتها، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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