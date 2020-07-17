موسم غابريال ينتهي مع أرسنال

المصدر: أ ف ب

يغيب البرازيلي غابريال مارتينيلي مهاجم أرسنال الإنجليزي حتى نهاية موسم 2020 بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

وتعرض مارتينيلي لاصابة بركبته اليسرى الشهر الماضي، وأكد أرسنال أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل موسم 2020-2021.

وسجّل اللاعب البالغ 19 عاما عشرة أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، ليفرض نفسه في موسمه الأول مع نادي شمال لندن.

وقال أرسنال في بيان على موقعه الرسمي "يتعافى مارتينيلي راهنا من جراحة في ركبته، خضع لها في الأسبوع الأخير من يونيو.

وتابع "كانت الجراحة ناجحة، وفريقنا الطبي والمستشارون تشجعوا كثيرا من تقدم غابي الحالي في هذه المرحلة من شفائه".

وأضاف "سيتابع عملية تعافيه بعد انتهاء الموسم، على أمل أن يعود إلى التمارين الكاملة في نهاية 2020".

ومن المتوقع أن يعود المدافع الأسباني بابلو ماري إلى التمارين في سبتمبر المقبل بعد إلتواء في كاحله خلال مواجهة مانشستر سيتي الشهر الماضي.

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