المصدر: (برلين - ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أنها ستفتح الباب أمام عودة جزئية لجماهير «البوندسليغا» إلى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحؤول دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الرابطة دليلاً، تم تقييمه من وزير الصحة الألماني، لأندية الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير إلى ملاعبها.

وجاء البيان: أرسلنا إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية دليلاً لمساعدتها على تقديم أفكار في مواقعها الخاصة من أجل السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب.

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