«الخير» يمنح راشفورد «دكتوراه فخرية»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

سيحصل مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي الشاب ماركوس راشفورد على دكتوراه فخرية من جامعة مانشستر، بسبب عمله الأخير لمساعدة الأطفال الفقراء ونجاحاته الرياضية، بحسب ما أعلنت الجامعة. وأصبح راشفورد بعمر الثانية والعشرين أصغر شخص يحصل على هذا التقدير، وينضم إلى اليكس فيرغوسون، وبوبي تشارلتون من بين نجوم عالم كرة القدم، الذين حصلوا على أعلى تمييز من الجامعة الإنجليزية.

وكانت ضغوط راشفورد أثمرت الشهر الماضي تراجع الحكومة البريطانية عن نيتها تغيير استراتيجيتها حيال تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الأكثر فقراً، في ظل المخاوف من تأثير أزمة فيروس «كورونا» المستجد على مدخول الأسر الفقيرة.

وكان راشفورد، الذي نشأ في ظروف صعبة، قد ناشد الحكومة بأن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية، تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1.3 مليون طفل في عموم إنجلترا.

وبالفعل تراجعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطتها الأساسية، بعدما أثارت القضية جدلاً واسعاً في البلاد، دخل على خطه سياسيون في حزب المحافظين، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالإبقاء على تقديم الوجبات.

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