زيدان يقود ريال مدريد للتويج بـ "الليغا" للمرة 34 في تاريخه

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

نجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التحدي الذي اؤكل إليه في هذا الموسم بقيادة فريق ريال مدريد الاسباني، بالتتويج بلقب الدوري الاسباني "الليغا" للمرة 34 في تاريخه في انجاز كبير وذلك بعد أن فاز فريقه في مواجهة اليوم الصعبة على فياريال بنتيجة ( 2- 1 ) سجلهما كريم بنزيمة (29 و 77) فيما سجل هدف فياريال اللاعب ايبورا (83)

وذلك ضمن مباريات المرحلة السابعة والثلاثين، ما قبل الأخيرة، والتي دخلها ريال مدريد متصدراً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة ويتفوق بفارق 4 نقاط على برشلونة، وكان بحاجة لنقطتين فقط ليحسم الليغا قبل جولة من نهايتها وهو ما تحقق اليوم ليرفع الريال رصيده 86 نقطة.

وينسب إلى زيدان فضل كبير فيما يقدمه ريال، فبعد تجربة أولى للنجم الدولي السابق في تدريب النادي شملت ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال، واللقب الأخير في الليغا عام 2017، عاد الفرنسي إلى مقاليد الإدارة الفنية منتصف الموسم الماضي، بعد تجربتين مخيبتين على التوالي لجولين لوبيتيغي (المدرب الحالي لإشبيلية) وخليفته سانتياغو سولاري.

أخرج زيدان من بعض لاعبي ريال أفضل ما لديهم: أهداف مواطنه كريم بنزيمة (ثاني ترتيب هدافي الليغا هذا الموسم مع 21 هدفاً، بفارق هدفين فقط خلف قائد برشلونة ليونيل ميسي)، ولمحات لوكا مودريتش التي أعادت إلى الأذهان كرته الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018، والدور المحوري لقائد الفريق سيرجيو راموس، زاده أهمية أهدافه من نقطة الجزاء التي كانت فاصلة مراراً في منح النقاط الثلاث، وخيارات في التشكيلة الأساسية أثبتت نجاعتها على المستطيل الأخضر، رغم أنها لاقت انتقادات المشجعين في بعض الأحيان.

وكان زيدان أكد في مؤتمر صحافي قبل المواجهة على أهمية الفوز في جولة اليوم وذلك رداً على سؤال عما إذا كان سيكتفي بمحاولة الحصول على تعادلين في المباراتين المتبقيتين: «نريد الفوز على فياريال... هذا كل ما في الأمر».

وتابع: «سنحاول الفوز، كما نقوم دائماً، وكذلك سيفعل فياريال. لا أشعر بعد بأننا الأبطال»، مؤكداً في الوقت عينه رغبة لاعبيه في «تحقيق أمور كبيرة» هذا الموسم الذي علقت منافساته لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وحقق الملكي تسعة انتصارات في تسع مباريات منذ العودة، آخرها الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين ضد مستضيفه غرناطة 2-1.

وشدد زيدان بعد الفوز الذي حمل الرقم 25 للفريق في 36 مباراة (مقابل ثمانية تعادلات وثلاث هزائم)، على «ضرورة أن نكون فخورين جداً بالفريق؛ لأنه ليس من السهل تحقيق 9 انتصارات في 9 مباريات».

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