مورينيو يطالب الإعلام الإنجليزي بمساواته مع غوارديولا وكلوب

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد مدرب توتنهام الإنجليزي، جوزيه مورينيو، الإعلام بعدم مساواته مع غوارديولا وكلوب عند سؤاله عن اختياراته.

وقال مورينيو في تصريح نقله موقع “سكاي سبورت” إنه لا يقل عن كل من غوارديولا وكلوب، مدافعا عن نفسه بسبب الجدل الذي يلاحقه بعدم اعتماده على لاعبه تانجوي ندومبلي.

وتابع المدرب البرتغالي: “توجهون أسئلة بات من الطبيعي طرحها علي ولكنكم لا تفعلون الأمر نفسه مع فرانك لامبارد أو يورغن كلوب أو غوارديولا.. لامبارد يشرك بوليسيتش، لماذا لم تسألوه عن سبب عدم إشراكه لهودسون أودوي، ولماذا لم تسألوا غوارديولا جلوس بيرناردو سيلفا في مقاعد البدلاء”.

وواصل: “الأمر يبدو كما لو كنت الشخص الوحيد المطالب بإشراك 15 لاعباً منذ البداية، أو سأكون الشخص الوحيد الذي لا يستحق أن يمتلك لاعبين جيدين على مقاعد البدلاء”.

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