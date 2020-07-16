إنتر ميلان يبدي استعداده لبيع إريكسن مقابل 60 مليون يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية عن استعداد إنتر ميلان الإيطالي لبيع الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الصيف، في حال تلقى عرضاً يلبي طموحات النيراتزوري، وكان إنتر ميلان قد ضم كريستيان إريكسن من توتنهام في يناير الماضي لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة كلفت النادي الإيطالي 20 مليون يورو.

وقالت شبكة "ميدياست"الإيطالية، إن إنتر ميلان أبدى إستعداده لبيع إريكسن في حال تلقى عرض بقيمة 60 مليون يورو.

وكافح إريكسن كثيراً منذ قدومه إلى إيطاليا في يناير الماضى حيث لم يُقنع أنتونيو كونتي مدرب الإنتر بإمكانياته وقدرته على الانسجام مع أسلوب لعب الكرة الإيطالية.

واستبعد أنطونيو كونتي الدنماركي إريكسن من التشكيلة الأساسية للإنتر في مباراة تورينو يوم الاثنين والتي انتهت بفوز الإنتر 3/1 وأشركه فقط في الدقائق الأخيرة.

ووجه كونتي مدرب إنتر ميلان صدمة للجميع، حينما وجه رسالة لإريكسن في تصريحاته للإعلام بعد المباراة، مذكراً إياه بأنه لم يعد يلعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي.

وأضافت الشبكة أنه منذ انتقاله إلى إنتر ميلان فإن الكثير من المتابعين، أشاروا إلى أن كونتي لم يرغب أبداً فى ضم إريكسن صاحب الـ28 عاماً وأنه كان يُفضل التوقيع مع آرتور فيدال من برشلونة.

واختتمت الشبكة أنه فى الوقت الذى يسعى فيه إنتر ميلان لبيع إريكسن، طلب كونتي من إدارة النادي عرض 11 لاعباً للبيع هذا الصيف من بينهم ميلان سكرينيار نجم خط الدفاع والذي انخفض مستواه مؤخراً.

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