مانشستر سيتى يكشف عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نادى مانشستر سيتي الإنجليزي عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الموسم الجديد 2020/2021، وأعلن مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن القميص الأساسي للفريق والذى يظهر باللون السماوي المعتاد مع وجود شبكة عنكبوتية في أبرز مظاهر تصميمه المميز.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه فريق بورنموث، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليغ"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 3 أشهر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

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