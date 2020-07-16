ريال مدريد يواجه فياريال بطموح حسم لقب "الليغا"

المصدر: البيان الإلكتروني

يحل فريق فياريال الإسباني ضيفاً على نظيره ريال مدريد في الحادية عشر من مساء اليوم على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر "الليغا" الإسبانية، حيث تبدو الفرصة سانحة أمام كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نحو التتويج بلقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخ الفريق الملكى والأولى منذ عام 2017.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 79 نقطة.

ويملك ريال مدريد عدة سيناريوهات للتتويج بالليغا الليلة أبرزها فوزه على فياريال بأى نتيجة، أو سقوط برشلونة أمام أوساسونا في نفس التوقيت على ملعب "كامب نو"، حيث يحتاج ريال مدريد لنقطتين فقط من المباراتين المتبقيتين للفوز باللقب وتعزيز صدارته لقائمة الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني في التاريخ.

وطالب النادي في بيان رسمي من أعضائه ومشجعيه عدم الذهاب إلى ساحة "سيبيليس" في حالة الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وجاء في البيان الرسمي للنادي: "ندرك جميعًا الوضع الصعب الذي نعيشه والجهود التي يبذلها المجتمع لمكافحة آثار وباء فيروس كورونا وتساهم كرة القدم أيضًا في ذلك، وتم استئناف المنافسة في سياق معقد وصعب للغاية وحاليًا لدى كل من فريقنا ريال مدريد وبرشلونة خيارات ليكونوا بطلًا لـ الليغا".

وتابع البيان: "تتبقى جولتان فقط لإكمال الدوري، لدى كل من فريقنا وبرشلونة خيارات ليكونوا بطلاً"، مضيفا "إذا كانت الظروف هي إعلان ريال مدريد بطلاً، فلن يذهب لاعبونا إلى الأماكن التقليدية للاحتفال، ولا سيما بلازا دي سيبيليس، لذلك نطلب أيضًا من شركائنا ومعجبينا، في حالة إمكانية التتويج بالبطولة، لا تذهب إلى تلك الأماكن أيضًا، وبهذا المعنى، يجب علينا جميعا أن نساهم، كما هو الحال حتى الآن بمسئولية مطلقة لتجنب مخاطر العدوى من الوباء".

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