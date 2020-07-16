ميلان يضم كاير بعقد نهائي

المصدر: (روما - د ب أ)

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، أمس، أنه ضم المدافع الدنماركي سيمون كاير من أشبيلية الإسباني بعقد نهائي، وذلك بعد فترة إعارة لمدة ستة أشهر.

وأوضح ميلان أنه قام بتفعيل بند الشراء وتعاقد مع اللاعب الدولي البالغ من العمر 31 عاما بعقد يستمر حتى يونيو 2022، لكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة.

وكان كاير لاعب قلب الدفاع قد انضم إلى ميلان في يناير الماضي بعقد إعارة، بعد فترة إعارة قضاها ضمن صفوف أتلانتا اعتبارا من سبتمبر 2019. وسبق لكاير اللعب في إيطاليا أيضا لفريقي باليرمو وروما.

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