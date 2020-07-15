تأجيل أولمبياد الشباب في دكار من عام 2022 إلى 2026

المصدر: أ ف ب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية والسنغال الأربعاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في دكار من عام 2022 إلى 2026، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كتبت اللجنة في بيان:"سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، والتي تأثرت بشدة بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 (إلى 2021)، التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية".

وقال رئيس السنغال ماكي سال في البيان "أود أن أكرر أن اللجنة الأولمبية الدولية تحتفظ بدعمي الكامل لتنظيم ألعاب الشباب، المؤجلة إلى 2026".

وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين 14 و18 عاما، كل سنتين منذ النسخة الاولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الاولمبية الكلاسيكية.

أقيمت النسخة الأخيرة في لوزان (سويسرا) بين 9 و22 يناير الماضي. وبتأجيل نسخة 2026، الأولى المقررة في قارة أفريقيا، ستكون النسخة المقبلة مخصصة للألعاب الشتوية وذلك في مدينة غانغوون الكورية الجنوبية في 2024.

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