بوروسيا دورتموند يعلن فسخ عقده مع شورله قبل نهايته بعام

المصدر: وكالات

أعلن بوروسيا دورتموند عن فسخ عقد مهاجمه أندريه شورله، قبل عام على نهايته.

وكان دورتموند أرسل اللاعب البالغ 30 عاما إلى سبارتاك موسكو الروسي بداية الموسم الحالي.

ولم يقدم شورله مستويات كبيرة منذ انتقاله لدورتموند عام 2016، وتمت إعارته لفولهام الإنجليزي بموسم 2018-2019.

وشارك النجم الألماني مع دورتموند في 51 مباراة، مسجلا 8 أهداف فقط، بجانب 10 أسيست.

يذكر أن شورله كان من أبرز عناصر منتخب ألمانيا الفائز بكاس العالم 2014، حيث سجل ثنائية في الفوز الكبير على البرازيل 7-1 في نصف النهائي، قبل صناعة هدف التتويج بالمونديال لمصلحة ماريو جوتزه أمام الأرجنتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز