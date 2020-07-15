"فيفا" يقرر استمرار السماح باستخدام 5 تبديلات حتى 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، استمرار السماح بإجراء 5 تبديلات للأندية، حتى عام 2021، وذلك من أجل ضمان سلامة اللاعبين، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الفيفا، قد سمح في 8 مايو الماضى، بإجراء 5 تبديلات، من أجل استكمال المسابقات الموسم الحالي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أكد الفيفا، في بيانه على اتخاذ قرار بإستمرار إجراء 5 تبديلات في المباريات، حتى نهاية المسابقات في شهر يوليو وأغسطس من عام 2021.

أضاف بيان الفيفا، كان السبب الرئيسي للتعديل المؤقت للقانون، هو التأثير على رفاهية اللاعب للمسابقات التي يتم لعبها في فترة مكثفة وفي ظروف جوية مختلفة.

وأظهرت المراجعة الأخيرة أن أسباب التعديل المؤقت لا تزال سارية ومن المرجح أن يستمر التأثير على رفاهية اللاعب حتى عام 2021 بسبب عوامل مختلفة ، بما في ذلك:

1 - بعض المسابقات التي استأنفت في عام 2020 قد يكون لها فترة تعافي أقصر من المعتاد قبل بداية الموسم التالي.

2 - بالنسبة للعديد من المسابقات، سيشمل موسم 2020/21 المباريات التي يتم لعبها في فترة مكثفة بسبب تأخر البدء وعدم القدرة على الانتهاء في وقت متأخر عن المعتاد بسبب البطولات الدولية الكبرى.

3 - لا توجد تغييرات على تفاصيل التعديل المؤقت لقوانين اللعبة، والتي ستسمح باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى لكل فريق.

ومع ذلك ، لتجنب تعطل اللعبة ، لن يكون لدى كل فريق سوى ثلاث فرص لإجراء بدائل، على الرغم من أن البدائل التي أجريت في منتصف الوقت لا يتم احتسابها على أنها إحدى الفرص الثلاثة.

القرار بشأن تطبيق هذا التعديل المؤقت يبقى حسب تقدير كل منظم للمسابقة.

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