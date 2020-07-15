إعلان جدول نهائيات مونديال 2022

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث الأربعاء، جدول نهائيات كأس العالم 2022، على أن تقام مباراتها الافتتاحية في استاد البيت في 21 نوفمبر، والنهائية في لوسيل في 18ديسمبر.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن استاد البيت الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، سيشهد إقامة المباراة الافتتاحية عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في 21 نوفمبر 2022.

وستقام المباراة النهائية عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي على استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف شخص، في 18 ديسمبر.

وحدد المنظمون دور المجموعات بـ12 يوما، بمعدل أربع مباريات يوميا (13:00، 16:00، 19:00، و22:00 بالتوقيت المحلي)، على أن يرتبط تحديد المباريات بقرعة البطولة المقرر إجراؤها بعد نهاية التصفيات المؤهلة في مارس 2022.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز