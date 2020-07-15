الملكي ينتظر كرسي العرش

المصدر: أ ف ب

يدخل ريال مدريد مباراته ضد ضيفه فيا ريال اليوم، ضمن المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لحسم اللقب وإزاحة غريمه برشلونة عن عرش الموسمين الماضيين.

ويدخل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المرحلة، التي تقام كل مبارياتها في اليوم ذاته، متصدراً الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه الكاتالوني، الذي يستضيف أوساسونا.

ويمكن للنادي الملكي أن يضمن إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليغا وتعزيز رقمه القياسي، بموجب سيناريوهات عدة، أضمنها الفوز على فيا ريال دون الالتفات لنتيجة برشلونة، لكن النادي الملكي الذي يحتاج فقط إلى نقطتين في المباراتين المتبقيتين، سيكون قادراً أيضاً على التتويج في حال فشل غريمه الكاتالوني في الفوز على ضيفه.

ويبدو ريال مرشحاً فوق العادة لحسم اللقب دون انتظار المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة المقامة الأحد، في ظل نتائجه المثالية منذ استئناف الليغا في يونيو الماضي، بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وحقق النادي الملكي تسعة انتصارات في تسع مباريات منذ العودة، آخرها الاثنين الماضي في المرحلة الثانية والثلاثين ضد مضيفه غرناطة (2-1).

وشدد زيدان بعد الفوز الذي حمل الرقم 25 للفريق في 36 مباراة (مقابل ثمانية تعادلات وثلاث هزائم)، على ضرورة أن نكون فخورين جداً بالفريق لأنه ليس من السهل تحقيق 9 انتصارات في 9 مباريات.

وحذر قائلاً: لقد حققنا ثلاث نقاط مهمة، لكننا سنلعب اليوم وعلينا التعافي سريعاً. نتطلع للفوز بالليغا وبكل شيء أمامنا. وتابع: اقتربنا من تحقيق غايتنا، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد.

ينسب إلى زيدان فضل كبير في ما يقدمه ريال، بعد تجربة أولى للنجم الدولي السابق في تدريب النادي شملت ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال، واللقب الأخير في الليغا 2017، عاد الفرنسي إلى مقاليد الإدارة الفنية في منتصف الموسم الماضي، بعد تجربتين مخيبتين على التوالي لجولن لوبيتيغي (المدرب الحالي لإشبيلية) وخليفته الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أخرج زيدان من بعض لاعبي ريال أفضل ما لديهم: أهداف مواطنه كريم بنزيمة (ثاني ترتيب هدافي الليغا هذا الموسم مع 19 هدفا، بفارق ثلاثة فقط خلف القائد الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي)، لمحات الكرواتي لوكا مودريتش التي أعادت إلى الأذهان كرته الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018، ودور محوري لقائد الفريق سيرخيو راموس، زادته أهمية أهداف من نقطة الجزاء كانت فاصلة مراراً في منح النقاط الثلاث، وخيارات في التشكيلة الأساسية أثبتت نجاعتها على المستطيل الأخضر، على رغم أنها لاقت انتقادات المشجعين في بعض الأحيان.

في مقال نشرته صحيفة «ماركا» المدريدية، اعتبر المعلق روبن خيمينيز أن أي انتقاد لزيدان هو في غير محله. وقال: في لقبَي الليغا (2017 والمرتقب) قاتل يوماً بيوم، اللاعبون بذلوا الجهد والعرق لثمانية وثلاثين مرحلة، وهو اعتمد على 38 تشكيلة أساسية مختلفة.

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