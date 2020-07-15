ميلان يفعّل خيار التعاقد مع كاير

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ميلان الإيطالي الأربعاء تفعيل خيار التعاقد النهائي مع سيمون كاير، قائد المنتخب الدنماركي لكرة القدم، المعار إليه من إشبيلية الإسباني.

والتحق كاير (31 عاماً) بصفوف النادي اللومباردي في يناير الماضي، بعقد إعارة لستة أشهر. ووقع قلب الدفاع الدنماركي عقداً مع ميلان حتى 30 يونيو 2022، مقابل 3,5 ملايين يورو (أربعة ملايين دولار).

وخاض كاير تجربة طويلة في إيطاليا، حيث أمضى النصف الأول من الموسم الحالي معاراً لأتالانتا، قبل الانتقال لميلان. كما سبق له الدفاع عن ألوان ناديي روما (إعارة) وباليرمو.

وتعاقد إشبيلية مع كاير في العام 2017 آتياً من فنربغشة التركي، بعدما دافع عن ألوان ناديي ليل الفرنسي وفولفسبورغ الألماني.

ويحمل كاير شارة قيادة المنتخب الدنماركي منذ 2016، وخاض معه 95 مباراة دولية سجل فيها ثلاثة أهداف.

مهرجانات

وعلى صعيد الدوري واصل فريق أتالانتا مهرجاناته التهديفية وانتزع المركز الثاني بتعميقه جراح ضيفه وجاره اللومباردي بريشيا عندما أكرم وفادته 6-2 بينها هاتريك للكرواتي ماريو باشاليتش في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل باشاليتش ثلاثيته في الدقائق 2 و55 و59 رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، وأضاف الهولندي مارتن دي رون (25) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (28) والكولومبي دوفان زاباتا (30) الأهداف الثلاثة الأخرى، فيما سجل إرنستو توريغروسا (8) والسلوفاكي نيكولاس سباليك (83) هدفي بريشيا.

وعاد أتالانتا إلى سلسلة الانتصارات التي توقفت عند تسعة متتالية في المرحلة الماضية عندما كان في طريقه إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس قبل أن يدرك الأخير التعادل 2-2، وحقق فوزه الـ21 هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ولاتسيو اللذين يحلان ضيفين على سبال وأودينيزي الخميس والأربعاء على التوالي.

وبات أتالانتا الذي رفع غلته التهديفية إلى 93 هدفاً في 33 مباراة في الدوري وهو أقوى هجوم في البطولة حتى الآن، على بعد ست نقاط من يوفنتوس الساعي إلى لقبه التاسع توالياً والذي يحل ضيفاً على ساسوولو اليوم.

وبحسب موقع أوبتا للإحصائيات الرياضية، فإن أتالانتا أصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يصل حاجز 93 هدفاً في 33 مباراة بعد تورينو (105 أهداف موسم 1947-1948) وميلان (103 أهداف موسم 1949-1950 و101 هدف موسم 1950-1951). وخاض أتالانتا المباراة في غياب أفضل هدافيه في الدوري هذا الموسم الكولومبي لويس مورييل صاحب 17 هدفاً جراء إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.

في المقابل، مني بريشيا بخسارته الثالثة على التوالي والـ22 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، حيث بكّر أتالانتا بالتسجيل عبر باشاليتش في الدقيقة الثانية بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من مالينوفسكي، لكن فرحته لم تدم سوى ست دقائق، حيث نجح بريشيا في إدراك التعادل بواسطة توريغروسا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (8).

وضرب أتالانتا بقوة منتصف الشوط بتسجيله ثلاثة أهداف في خمس دقائق، فمنحه دي رون التقدم مجدداً في الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الألماني مارتن غوسنس، وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة بعد تمريرة من البلجيكي تيموثي كاستاني، والكولومبي دوفان زاباتا الرابع في الدقيقة 30 بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من غوسنس. وهو الهدف السادس عشر لزاباتا هذا الموسم.

وفرض باشاليتش نفسه نجماً في الشوط الثاني بإضافة ثنائية بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تلقيه كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من مالينوفسكي (55) وتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من الغامبي إبريما كولاي (59). وقلص سباليك الفارق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من ساندرو تونالي (83).

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