ماذا قال زيدان عن مشاهدة "بيل" لمباراة بالمنظار؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار الويلزي غاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل مرة جديدة في المباراة التي جمعت فريقه مع نادي غرناطة مساء أول امس الاثنين في ختام المرحلة 36 من عمر الدوري الإسباني، والتي فاز بها النادي الملكي بهدفين لهدف وأصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب.

ولقطت عدسات الكاميرا الدولي الويلزي وهو يعبث مرة جديدة على المدرجات، فبعد لقطة النوم وتغطية وجهه بالقناع في مباراة فريقه أمام ديبورتيفو الافيس، ظهر بيل هذه المرة مستعملاً يداه وشريط طبي على شكل منظار لمشاهدة المباراة.

وعند سؤال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن هذه الحادثة، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة أمام غرناطة، قال زيزو:" ليس لدي أية شكوى بشأن بيل، لا شيء على الإطلاق"، وأضاف:" نحن جميعاً نعمل على الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم"، بحسب "يوروسبورت"

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، والذي يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، جلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً، ولم يشارك مع النادي الملكي في آخر خمس مباريات.

وأصبح ريال مدريد على بعد فوز واحد من حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، علماً أن فريق العاصمة الإسبانية لم يتذوق طعم الخسارة في تسع مباريات متتالية منذ استئناف الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز