أتالانتا يواصل مهرجاناته التهديفية وينتزع وصافة الكالتشيو

المصدر: أ ف ب

واصل أتالانتا مهرجاناته التهديفية وانتزع المركز الثاني مؤقتا بتعميقه جراح ضيفه وجاره اللومباردي بريشيا عندما أكرم وفادته 6-2 بينها هاتريك للكرواتي ماريو باشاليتش أمس الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل باشاليتش ثلاثيته في الدقائق 2 و55 و59 رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، وأضاف الهولندي مارتن دي رون (ق25) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (ق28) والكولومبي دوفان زاباتا (ق30) الأهداف الثلاثة الأخرى، فيما سجل إرنستو توريغروسا (ق8) والسلوفاكي نيكولاس سباليك (ق83) هدفي بريشيا.

وعاد أتالانتا إلى سلسلة الانتصارات التي توقفت عند تسعة متتالية في المرحلة الماضية عندما كان في طريقه إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس قبل أن يدرك الأخير التعادل 2-2، وحقق فوزه الـ 21 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين أمام أنتر ميلان ولاتسيو اللذين يحلان ضيفين على سبال وأودينيزي غدا واليوم على التوالي.

وبات أتالانتا، الذي رفع غلته التهديفية إلى 93 هدفا في 33 مباراة في الدوري وهو أقوى هجوم في السيري أ حتى الآن، على بعد ست نقاط من يوفنتوس الساعي إلى لقبه التاسع تواليا والذي يحل ضيفا على ساسوولو اليوم.

وبحسب موقع اوبتا للإحصائيات الرياضية، فإن أتالانتا أصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يصل حاجز 93 هدفا في 33 مباراة بعد تورينو (105 أهداف موسم 1947-1948) وميلان (103 أهداف موسم 1949-1950 و101 هدفا موسم 1950-1951).

وخاض أتالانتا المباراة في غياب أفضل هدافه في الدوري هذا الموسم الكولومبي لويس مورييل صاحب 17 هدفا جراء إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.

في المقابل، مني بريشيا بخسارته الثالثة على التوالي والـ 22 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبكر أتالانتا بالتسجيل عبر باشاليتش في الدقيقة الثانية بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مالينوفسكي، لكن فرحته لم تدم سوى ست دقائق حيث نجح بريشيا في إدراك التعادل بواسطة توريغروسا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (ق8).

وضرب أتالانتا بقوة منتصف الشوط بتسجيله ثلاثة أهداف في خمس دقائق، فمنحه دي رون التقدم مجددا في الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الألماني مارتن غوسنس، وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة بعد تمريرة من البلجيكي تيموثي كاستاني، والكولومبي دوفان زاباتا الرابع في الدقيقة 30 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من غوسنس.

وهو الهدف السادس عشر لزاباتا هذا الموسم.

وفرض باشاليتش نفسه نجما في الشوط الثاني بإضافة ثنائية بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تلقيه كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من مالينوفسكي (ق55) وتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من الغامبي إبريما كولاي (ق59).

وقلص سباليك الفارق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ساندرو تونالي (ق83).

ويلعب اليوم أيضا ميلان مع بارما، وبولونيا مع نابولي، وسمبدوريا مع كالياري، وروما مع هيلاس فيرونا، وليتشي مع فيورنتينا، على أن يلتقي الخميس أيضا تورينو مع جنوى.

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