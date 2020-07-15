كيف استقبل غوارديولا قرار إلغاء عقوبة السيتي الأوروبية؟

المصدر: أ ف ب

أعرب المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أمس الثلاثاء عن سعادته بقرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلغاء عقوبة حرمانه المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين، والذي لقي انتقادات من غريميه الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.

وأعلنت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، أول أمس، إلغاء العقوبة التي فرضها ويفا على سيتي لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وتخفيض الغرامة المالية المفروضة سابقا في القضية ذاتها، من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين.

وسيتيح القرار لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 و2019، خوض منافسات المسابقة القارية الأم في الموسم المقبل، بعدما ضمن إنهاء موسم 2019-2020 في الدوري الإنجليزي في المركز الثاني خلف البطل المتوج ليفربول.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي أمس "أنا سعيد جدا بهذا القرار"، معتبرا انه "يظهر أن كل ما قاله الناس عن هذا النادي ليس صحيحا".

وتابع "لا يمكن للناس أن يفهموا إلى أي حد كان من الصعب علينا وضع النادي تحت الشبهة. الآن أثبتنا (براءته) في المحكمة، ونعود مجددا إلى أرضية الملعب".

ولقي القرار لصالح النادي الشمالي، انتقادات من مدربين في الدوري الممتاز، يتقدمهما كلوب ومورينيو.

واعتبر مورينيو أن إلغاء العقوبة يعني نهاية قواعد اللعب المالي النظيف، والتي تهدف إلى ضبط مصادر دخل الأندية وتحدد سقف الخسائر بـ 30 مليون يورو على فترة ثلاثة أعوام.

من جهته، قال كلوب: "من وجهة نظري، أنا سعيد لأن مانشستر سيتي سيشارك في دوري الأبطال في الموسم المقبل، لأنه في حال خاض 12 مباراة أقل (من الأندية المنافِسة محليا)، لا أرى أية فرصة لفريق آخر (للتفوق في) الدوري الممتاز".

لكن غوارديولا اعتبر أن الانتقادات في غير محلها، قائلا "يجب أن يتم الاعتذار منا لأنه في حال كنا قد ارتكبنا خطأ، لتقبلنا قرار ويفا (...) لا نتوقع أن يدافع ليفربول، توتنهام، أرسنال، تشلسي، أو ولفرهامبتون عنا، لكن لدينا حق الدفاع عن أنفسنا، وأعتقد أن ما قمنا به صحيح، وثلاثة قضاة مستقلين (في محكمة التحكيم) قالوا ذلك".

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