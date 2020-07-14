رسمياً..بايرن ميونخ يضم نيكولاس كون جناح أياكس الهولندي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، التعاقد مع نيكولاس كون، جناح أياكس الهولندي، اليوم الثلاثاء، والذي لعب للفريق البافاري على مدار الستة أشهر الماضية معارًا من الفريق الهولندي.

بايرن ميونخ أعلن شراء اللاعب نهائيًا اليوم بعقد يمتد حتى عام 2023 المقبل، بعد تألقه مع فريق الشباب بالنادي البافاري.

بدوره قال اللاعب كون في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي: "أود أن أشكر سيباستيان هونيس والإدارة الرياضية على ثقتهم بي، أتطلع الآن إلى مستقبلي في ميونخ، إذ أريد أن أتخذ الخطوات التالية في تطوري".

وكان بايرن ميونخ قد نجح فى ضم النجم الألماني ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي الانجليزي، كأبرز صفقات الفريق البافاري حتى الآن.

فى سياق آخر، أصبح فريق بايرن ميونخ، الأكثر نجاحًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة متفوقًا على بقية الأندية المنافسة في البوندزليغا، وذلك عقب تتويج الفريق البافارى بلقب الثنائية المحلية "الدوري، كأس ألمانيا" للمرة الثانية على التوالي بالموسم الحالي 2019-2020 الذى أسدل الستار عليه مؤخرًا في ألمانيا.

ذكر الموقع الرسمي لنادى بايرن ميونخ، أن الفريق البافارى حقق إنجازًا جديدًا خارج الملعب هذه المرة، بعدما حصد 50 نقطة في مؤشر وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالمعهد الدولي لكرة القدم بالتساوي مع شالكه.

أضاف الموقع، أن بايرن ميونخ أصبح النادي الألماني الأنجح على وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الثانية بعد عام 2018، وذلك وفقا للمعهد الدولي لكرة القدم الذى يقوم بدراسة وتحليل حسابات جميع أندية البوندزليغا الـ 18 على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية "فيس بوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب".

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