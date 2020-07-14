شالكه يوبخ لاعبه ماتوندو بعد ظهوره بقميص دورتموند

المصدر: أ ف ب

وجّه شالكه تحذيرا للاعبه الويلزي الشاب رابي ماتوندو، بحسب ما أفاد مسؤول في نادي كرة القدم الألماني الثلاثاء، على خلفية ظهوره وهو يؤدي تمارين رياضية بقميص الغريم بوروسيا دورتموند.

وقال المدير الرياضي لشالكه يوخن شنايدر لوكالة "سيد" الرياضية الألمانية المرتبطة بفرانس برس "لقد أوضحت لرابي ماتوندو عبر الهاتف، رأيي بتصرف غير مدروس كهذا".

وأضاف "هو في التاسعة عشرة من العمر، لكن على رغم ذلك، لا يجب أن يحصل أمر كهذا. قلنا له بوضوح إن عليه أن يظهر رد الفعل المناسب لسوء تصرفه على أرض الملعب وخارجه".

ونشرت صالة رياضية في العاصمة الويلزية كارديف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لماتوندو وهو يقوم بتمارين بدنية مرتديا قميصا لدورتموند يحمل اسم لاعب الجناح الإنجليزي الشاب جايدون سانشو.

وأثارت الصورة التي تم سحبها في وقت لاحق، انتقادات واسعة من مشجعي شالكه، على خلفية التنافس الحاد بين ناديي إقليم الرور في غرب ألمانيا.

ودعا مشجعون ماتوندو إلى "الخروج من الباب"، في إشارة إلى الرحيل عن النادي طالما أنه يفضل ارتداء قميص يحمل ألوان غريمه اللدود.

وعلى رغم التنافس بين الفريقين، تجمع صداقة شخصية بين ماتوندو وسانشو البالغ من العمر 20 عاما.

وانضم الويلزي إلى صفوف شالكه في يناير 2019 مقابل 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) آتيا من مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث نشأ في صفوف أكاديميته إلى جانب سانشو.

وتعاقد دورتموند مع سانشو في صيف العام 2017. وترجح تقارير صحافية أن اللاعب الذي برز بشكل كبير هذا الموسم مع 17 هدفا ومثلها من التمريرات الحاسمة في البوندسليغا، قد يكون في طريقه للرحيل عن الفريق خلال الصيف، مع اهتمام أندية عدة به منها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحل دورتموند في هذا الموسم وصيفا لبايرن ميونيخ الذي توج باللقب للموسم الثامن تواليا، بينما أنهى شالكه الموسم في المركز الثاني عشر، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الـ16 الأخيرة في الدوري.

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