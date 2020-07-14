مورينيو ينتقد قرار رفع العقوبات الأوروبية عن مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

وصف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، رفع العقوبة الأوروبية عن مانشستر سيتي بـ "القرار المشين"، وكانت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قد قررت أمس الإثنين، إلغاء عقوبة "يويفا" الموقعة على مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

قال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل لقاء نيوكاسل يونايتد: "بالنسبة لقرار المحكمة الرياضية فهو قرار مشين، إذا لم تكن مذنبًا فلن تتم معاقبتك، وإذا كنت مذنبًا فسيتم حظرك".

وأضاف: "إذا لم يكن مانشستر سيتي مذنبًا فلماذا تم تغريمه 10 ملايين يورو (9 ملايين جنيه استرليني)، على أية حالة إنها كارثة، أنا أقول إذا لم تكن مذنبًا فلا تدفع، أعلم أن المال سهل بالنسبة لهم لكنه مجرد مبدأ".

وشدد المدرب البرتغالى خلال تصريحاته: "انتقادي ليس لمانشستر سيتي، لا أحد يعرف ما إذا كانوا مذنبين أم لا، انتقادي للقرار".

أكمل: "ربما سيئ الحظ، ربما لا يستحقون أن يُعاقبوا بباوند واحد وقد عوقبوا بدفع ما يقرب من ثمانية أو تسعة ملايين إسترليني، ربما كانوا محظوظين، ربما هم ضحية، ربما لم يرتكبوا أي خطأ وهم ضحية دفع ملايين كثيرة مقابل لا شيء".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان توتنهام بحاجة إلى اللعب المالي النظيف للمنافسة، قال: "توتنهام هو توتنهام، ولا أعتقد أن يغير عقليته التي هي في كثير من الجوانب أكثر من صحيحة، أنا سعيد بالطريقة التي نفكر بها هنا".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويفصله 7 نقاط عن مانشستر يونايتد و3 نقاط عن وولفرهامبتون أصحاب المركزين الخامس والسادس على الترتيب، والمؤهلين للدوري الأوروبي.

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