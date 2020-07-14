مقابل 10 ملايين يورو سنويا.. يوفنتوس يجدد عقد ديبالا 3 مواسم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية عن خطة فريق يوفنتوس الإيطالي لتأمين مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا داخل ملعب "إليانز ستاديوم"، ويرتبط الأرجنتيني باولو ديبالا بعقد مع يوفنتوس الإيطالي يمتد حتى يونيو 2022.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس قررت مكافأة ديبالا بتجديد عقده المنتهي في يونيو 2022 لمدة 3 سنوات لينتهي في 2025 مقابل 10 ملايين يورو سنوياً.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس حدد الإعلان عن تجديد عقد باولو ديبالا بشكل رسمي عقب نهاية منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتابعت أنه بحصول الأرجنتيني باولو ديبالا على 10 ملايين يورون سيكون ثاني أعلى اللاعبين أجراً داخل صفوف السيدة العجوز بعد كريستيانو رونالدو.

ويتصدر فريق يوفنتوس الإيطالي ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 76 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان صاحب الـ 68 نقطة، مع تبقي 6 مباريات على إنتهاء المسابقة.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني باولو ديبالا شارك مع يوفنتوس في 41 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، وأحرز 17 هدفاً وصنع 13 هدفاً.

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