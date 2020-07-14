زيدان: كرة القدم معاناة وصرختي سببها السعادة بالفوز

المصدر: أ ف ب

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، سعادته الكبيرة بفوز فريقه الصعب على مضيفه غرناطة، بهدفين لواحد، أمس الاثنين، في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال "زيزو" في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "كانت مباراة عصيبة، هذا أمر طبيعي، هذا ملعب صعب، غرناطة عذبنا في الشوط الثاني وركض كثيرا وقاوم طيلة أطوار المباراة، هذا أمر طبيعي.. قدمنا شوطا أولا جيدا جدا، وهم قدموا شوطا ثانيا أفضل.. للفوز بالدوري الإسباني عليك أن تعاني".

وعن أسباب تراخي لاعبي الريال في الشوط الثاني، أوضح المدرب الفرنسي: "لا نحبذ تلقي هدف بهذه الطريقة لأنه جاء بعد خسارة كرة ليس لها معنى في وسط الملعب، وبعدها لم نلعب كما اعتدنا، وعانينا، في النهاية علينا تهنئة اللاعبين لأننا لا نستطيع أن نطلب منهم أكثر بعد الفوز بتسع مباريات (متتالية)".

وعن الصرخة التي أطلقها عقب نهاية المبارة، علق زيدان قائلا: "الصرخة بعد صافرة النهاية؟ صرخت لأنني كنت سعيدا، ولأن كرة القدم معاناة، ومن الطبيعي أن أصرخ لأنها كانت ثلاث نقاط مهمة للغاية، وصرخت لأخبر اللاعبين بأنهم قدموا مباراة رائعة، وأنا سعيد بهم".

وبعد هذا الفوز، بات ريال مدريد بحاجة لانتصار وحيد أو تعادلين في مباراتيه المتبقيتين في الدوري الإسباني، ليتوج بطلا للمسابقة للمرة الأولى منذ 2017.

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