ليل الفرنسي يتخلى عن أوسيمهين لنابولي مقابل 81 مليون يورو

المصدر: أ ف ب

دخل النيجيري فيكتور أوسيمهين مهاجم ليل الفرنسي في مفاوضات حصرية مع نادي نابولي الإيطالي للانتقال إلى صفوفه مقابل 81 مليون يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الثلاثاء.

فبعد التخلي عن العاجي نيكولا بيبيه إلى أرسنال الإنجليزي الموسم الماضي بثمانين مليون يورو، يستعد الفريق الشمالي لبيع عقد صاحب 13 هدفا هذا الموسم في الدوري الفرنسي الذي توقف عند المرحلة الثامنة والعشرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن المحيط العائلي للاعب البالغ 21 عاما أنه سافر مع رئيس النادي جيرار لوبيز إلى جزيرة سردينيا للقاء المدير الرياضي في نابولي كريستيانو جونتولي لبدء مفاوضات صلبة تابعها على الهاتف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس.

وأضافت أن اللاعب طلب الجمعة من ناديه عدم مواصلة المفاوضات مع أندية اخرى، ثم أعرب عن نيته الانتقال إلى نابولي بدلا من اختيار مواطنه انتر أو ليفربول بطل إنجلترا.

ويحتل نابولي المركز السادس في الدوري الايطالي بفارق نقطتين عن روما الخامس، ويأمل في تحقيق مفاجأة باخراج برشلونة الإسباني من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل معه على أرضه 1-1 ذهابا.



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