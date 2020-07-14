نقل مهاجم أتالانتا إلى المستشفى بعد سقوطه على سلالم منزله

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أن لويس مورييل مهاجم أتالانتا سقط على السلالم في منزله وتعرض لصدمة قوية في الرأس نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات القريبة، وذلك قبل 24 ساعة على مواجهة بريشيا المقررة مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن الكولومبي مورييل يتواجد حاليا في المستشفى، وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يشارك في مباراة الليلة أمام بريشيا في الثانية عشر إلا ربع من مساء اليوم.

وأوضح التقرير نقلا عن إحدى الصحف المحلية في مدينة بيرجامو معقل أتالانتا، أن مورييل وقع على السلالم دون قصد وتعرض لإصابة قوية في الرأس وجروح تطلبت نقله إلى المستشفى على الفور.

ويحتل أتالانتا المركز الرابع حاليًا في جدول الدوري الإيطالي ، بعد أن سجل تسعة انتصارات متتالية وتعادل 2-2 مع يوفنتوس في الجولة الماضية من الكالتشيو.

ويقدم أتالاتنا موسما مميزا في الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم، وقال عنه ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس عقب مباراة الفريقين: "لقد واجهنا واحدة من أفضل الفرق في أوروبا الآن؛ لاعبو أتالانتا منظمون للغاية، في البداية أخطأنا في تمرير الكرة في وسط الملعب، لكنهم ينقضون دائما لقطع الكرة واستقبلنا الأهداف، من خلال خسارة الكرة بطريق الخطأ".

وأضاف: "اللعب ضد أتالانتا صعب للغاية بدوا أكثر منا قوة في الشوط الأول، لكننا تمكنا من العودة في الشوط الثانى ولحسن الحظ كان كنا أفضل بكثير من البداية"

وتابع: "كنا نسيطر على الكرة في الشوط الثانى واستقبلنا الهدف الثاني عندما كنا نهاجم بشراسة الدفاع اليوم قدم مباراة جيدة ولا يتحمل الهدفين".

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