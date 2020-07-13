راموس على بعد هدف لدخول نادي المئة مع ريال مدريد

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات قائد نادي ريال مدريد الإسباني راموس على بعد هدفا واحدا لدخول نادي المئة مع ريال مدريد بالوصول إلى الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية سواء مع إشبيلية (هدفين) أو ريال مدريد (97 هدفا)، وذلك عندما يقود فريقه في وقت لاحق من مساء اليوم أمام فريق غرناطة ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبحسب احصائيات رقمية لصحيفة "اس" الاسبانية في عددها الصادر اليوم، جاءت معظم أهداف راموس (54 هدفا) بضربات الرأس و37 بالساق اليمنى و7 بالقدم اليسرى وهدف بالصدر، وخمسة أهداف منهما من خارج المنطقة، اثنان منهما من ركلة حرة مباشرة.

وأصبح راموس أحد المدافعين الذين لديهم أكبر مهنة هجومية في التاريخ، وقد ترك رونالد كومان خلفه كأفضل مدافع هداف خلال أخر 91 عاما في الليغا، حيث يمتلك راموس 71 هدفاً في الدوري بينما كومان كان يمتلك 67 هدفا خلال فترته مع برشلونة. وعلى الصعيد العالمي، فقد تجاوز الأساطير مثل بيكنباور في السباق الذي يتصدره كومان نفسه.

وسبق لراموس ان أحرج ميسي قائد فريق برشلونة برقم قياسي جديد في الدوري الاسباني، بتسجيله لهدف فريقه الوحيد أمام فريق اتلتيك بيلباو في الجولة 34 من الليغا الاسبانية، ووفقاً لشبكة “سكواكا” للإحصاءات، فإن راموس أصبح أول مدافع يُسجل 10 أهداف في موسم واحد في الليغا منذ فيرناندو هييرو في موسم 1993-1994.

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